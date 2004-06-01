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    1 июня 2004

    Sun представляет новый сервер Netra 440, прогнозирует скорое появление бесплатного «железа»:

    17:03

    Transcend: комплект DDR2-533 DIMM/SO-DIMM и RS-MMC:

    16:56

    Виртуальный тур по системным платам под новые Athlon:

    15:46

    Интернет и сети: LanShutDown v.2.0:

    14:20

    SiI 3726 — новый "разветвитель выхода" серии SATALink:

    14:17

    ATI Radeon X800, X600 и X300, Mobility Radeon X600, официально:

    14:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R312 30.05.2004:

    13:55

    Computex 2004: NV45=NV40+HSI:

    13:52

    ECS на Computex: платы на Grantsdale:

    13:52

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 31 мая):

    13:30

    VIA K8T800Pro — один из чипсетов под процессоры AMD Athlon:

    13:13

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 RC2:

    13:05

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.60a:

    12:40

    Pretec 2 Гб MMC 4.0 на Computex:

    12:22

    Запись: CDBurnerXP Pro v.2.2.6:

    12:15

    Шутка дня: ASRock K8 Combo?!:

    12:01

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    11:50

    Настройщики: Winfox v.2.0.40.520:

    11:25

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek Winfast:

    11:05

    AMD Athlon 64 3700+/3500+ и Athlon 64 FX-53 (Socket 939) — "недостающее" трио:

    11:04

    Новые версии драйверов для видеокарт ELSA (NVIDIA):

    10:45

    Официальные драйверы для звука от C-Media:

    10:30

    Computex 2004: Realtek представляет Wi-Fi адаптер:

    10:16

    Неофициальные драйверы Catalyst 4.5 для видеокарт ATI Radeon:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июня):

    10:00

    Мировой рынок памяти: возможен рост спроса из-за Computex:

    09:59

    Computex 2004: универсальная клавиатура КПК с ИК-портом:

    09:51

    AMD Athlon 64 3800+ — официально:

    08:00

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