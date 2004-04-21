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    21 апреля 2004

    AS-1210: системная плата на базе Eden от VIA и Yamashita, не содержащая свинца:

    20:57

    ASML представляет Twinscan XT:1400: иммерсионный сканер для массового производства:

    14:49

    Spansion: MirrorBit второго поколения — начаты поставки образцов:

    14:25

    Новые 19- и 17-дюймовые ЖК мониторы от NEC Mitsubishi со временем отклика 12 мс:

    14:07

    Lite-On SOHW-832S: DVD+R9 привод за 160 Евро:

    13:09

    VIA готовится к массовым поставкам чипсетов для AMD64 и Intel P4 с поддержкой PCI Express:

    12:59

    К команде разработчиков CellularRAM присоединяется Renesas:

    12:22

    Ждем появления ЖК-телевизоров Dell и Hewlett-Packard в OEM-исполнении ASUS:

    12:12

    OCZ PC-3700 Enhanced Bandwidth DDR — и модули, и комплекты:

    11:18

    Serial ATA II: официальная версия. Спецификации новых типов кабелей и разъемов:

    11:04

    Мировой рынок памяти: возвращение на круги своя:

    10:22

    TravelMate 6000: новый Centrino-ноутбук от Acer:

    09:43

    Несмачивающая жидкость 3М – для тушения пожаров и охлаждения процессоров:

    08:34

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