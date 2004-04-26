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    26 апреля 2004

    Ergotech Magic Box: автономный USB-разветвитель:

    17:40

    Диагностика: ASTRA32 v.0.94 Beta:

    16:50

    3,6 ГГц Pentium 4 — в июне?:

    16:26

    Квантовые охлаждающие элементы будут выпускаться в СНГ?:

    16:16

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.6:

    16:00

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.1b:

    15:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.6:

    15:10

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.6b:

    14:45

    8 Мбит микросхемы флэш SST с последовательным интерфейсом:

    14:43

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.2.2.0:

    14:20

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.6 Final:

    13:55

    Storus начинает поставки дисковых массивов SANnet II FC и SANnet II SCSI:

    13:53

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.5.0.574.004 Beta:

    13:30

    Кодеки: ffdshow Build 24-04-2004:

    13:05

    G-Shot P533: новая 5-мегапиксельная цифровая камера Genius:

    13:00

    Logitech: результаты 2004 финансового года:

    12:46

    Диагностика: OPN-462 v.0.1.95-EXP:

    12:40

    Спецификация PCI 3.0: отказ от 5 В слотов и карт:

    12:31

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.3.B05.037:

    12:15

    Xilinx и Altera: переход на 300-мм пластины начал давать результаты:

    11:53

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.68 Beta 4:

    11:50

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 10:

    11:25

    Adtec: модули DDR2 SDRAM без свинца и 40x CompactFlash:

    11:21

    Настройщики: Defragmenter v.3.0:

    11:05

    Dell начнет использовать процессоры Opteron:

    11:00

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    10:45

    Optoware готовит голографические диски на 200-300 Гб:

    10:38

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2004 года):

    10:00

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