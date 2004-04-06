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    6 апреля 2004

    MAGNIA Z320S — новый SOHO-сервер Toshiba:

    18:18

    Утилиты: SnagIt v.7.0.3:

    16:10

    ASUS: следующая фабрика будет построена в Шанхае:

    16:08

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 5 апреля):

    15:45

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.5.9:

    15:20

    Диагностика: WCPUID v.3.3 Build 1029:

    14:55

    Фото дня: внешний ТВ-тюнер Transcend USB 2.0 TV-Box:

    14:51

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0 RC4 05042004:

    14:35

    Мультимедиа: BeSweet v.1.5 Beta 26:

    14:15

    4PMMN и 4848P: новинки сезона от Acorp:

    14:05

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    14:00

    Archos AV500 — КПК и персональный видеоплеер в одном устройстве:

    13:46

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.4.3 (Driver v.7.992):

    13:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 апреля):

    13:30

    FVD: официально представлен и готов к применению:

    12:54

    Toshiba и SanDisk — 4 Гбит и 8 Гбит микросхемы NAND-флэш по 90-нм технологии:

    12:11

    Athlon 64 2700+: первый мобильный чип AMD с ядром Newcastle:

    11:23

    Мировой рынок памяти: сумасшедшие гонки перед праздниками:

    11:09

    Уточненные числовые рейтинги новых мобильных процессоров Intel:

    10:10

    IDF расширяет географию: ближайшие планы — Киев, Новосибирск и вновь Москва:

    09:16

    MuVo Slim: миниатюрная MP3/WMA новинка от Creative:

    08:48

    Анонсирован тестовый пакет RightMark Memory Analyzer версии 3.0:

    07:40

    Intel не теряет надежды победить WAPI:

    01:00

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