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    9 апреля 2004

    IDF Spring 2004 Japan: сверхтихий ПК на 3,4 ГГц Pentium 4 Prescott:

    19:06

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1452 Beta:

    19:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 012:

    18:50

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 77:

    18:40

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.3.3 Build 191:

    18:30

    Настройщики: TweakRAM v.4.0:

    18:20

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.26a:

    18:10

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.3.0:

    18:00

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.56:

    17:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.08:

    17:40

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.05 Beta 14:

    17:30

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.58:

    17:20

    Обновление прошивок для приводов LG и Sony:

    17:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    17:00

    Samsung представит 64-Мбит PCRAM в пику STMicroelectronics:

    15:59

    M1400: планшетный ПК от Motion Computing на новом 1,1 ГГц ULV Pentium M:

    15:13

    Cypress опубликовала спецификации своих первых чипов MRAM:

    14:34

    Canon инвестирует $94 млн. в струйную печать:

    13:46

    Photon19vision: 19-дюймовый дисплей LaCie:

    12:59

    Hewlett-Packard: до 11 млн. ноутбуков в 2004 году:

    11:31

    Prestigio P175: новый 17-дюймовый ЖК монитор эконом-класса:

    10:44

    Детектор-анализатор гамма-излучения – на базе Mitac Mio 8380:

    10:01

    Три графические карты MSI на чипах от ATI: спецификации, фото и цены:

    09:20

    IDF: Wisair и Intel считают, что UWB готов к внедрению:

    08:40

    R420 vs NV40: количеством конвейеров померяться не получится...:

    00:41

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