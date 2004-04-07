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    7 апреля 2004

    Нехватка DRAM — к росту цен на видеоадаптеры и снижению цен на системные платы:

    17:04

    AMD выпускает библиотеку AMD Core Math Library 2.0 для оптимизации платформ AMD64 на базе Windows и Linux:

    16:50

    Мультимедиа: WIDI Recognition System v.3.0:

    16:25

    Tukwila: Intel готовит единый разъем для процессоров семейств Itanium и Xeon:

    16:02

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 76:

    16:00

    Новый DVD-привод Memorex поддерживает скорость записи 8х в двух форматах:

    15:37

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.93:

    15:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.4:

    15:10

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.26:

    14:45

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.0:

    14:20

    Socket 939 Athlon 64 3500+ — 25 мая:

    14:06

    AD-SDPS — линейка водонепроницаемых SD от Adtec, таблица совместимости:

    13:58

    Настройщики: Tweak FX v.5.01:

    13:55

    Утилиты: DVDIdle v.3.50:

    13:30

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.50:

    13:05

    SP8836U3-DT: новинка от Sparkle на чипе FX5700 Ultra с DDR3:

    13:03

    Чипсеты Conexant PRISM GT и PRISM WorldRadio с интегрированным USB интерфейсом:

    12:46

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.25:

    12:40

    Обмен файлами: KaZaA v.2.6.3:

    12:15

    TSMC будет производить процессоры для новых Xbox. Скорее всего — графические:

    12:05

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.6.132:

    11:50

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.8.1 Final:

    11:25

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.1 Beta 1:

    11:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.4.1:

    11:05

    R420 и NV40: розничные имена и даты выпуска новых чипов ATI и NVIDIA:

    10:59

    Мировой рынок памяти: лихорадка спала, но цены растут:

    10:50

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.7:

    10:45

    Обновление прошивок для мобильной графики Radeon 9700:

    10:30

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.22.06:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 апреля):

    10:00

    IDF Spring 2004 Japan: четыре новых мобильных процессора серий LV/ULV Pentium M, Celeron M и ULV Celeron M:

    09:45

    2,0 ГГц Celeron снят с производства, Itanium 2 претерпел косметические изменения:

    09:19

    Виртуальная клавиатура воплощена в реальность:

    08:38

    Новые дисплеи LG.Philips LCD на выставке EDEX 2004:

    07:17

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