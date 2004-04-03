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    3 апреля 2004

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.4:

    13:55

    Интернет и сети: iNetAdviser v.4.1.03:

    13:30

    Интернет и сети: AdsCleaner Pro v.3.1.03:

    13:05

    Мультимедиа: Feurio! v.1.67:

    12:40

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.1:

    12:15

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.05:

    11:50

    Мультимедиа: TVTool v.9.6.2.0:

    11:25

    Sun vs Microsoft: благоразумие возобладало, драки не будет:

    11:24

    Интернет и сети: NetLimiter v.1.30:

    11:05

    Samsung вдвое увеличивает выпуск флэш-памяти:

    10:50

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00:

    10:45

    Заряд аккумулятора – за 30 секунд? Новости из лабораторий NEC:

    10:35

    Утилиты: CDVDInfo v.1.22 и PX Info v.1.22:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS, BTC и Plextor:

    10:15

    Фото дня: графическая карта Prolink PixelView GeForce FX 5700 PDF:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 апреля):

    10:00

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