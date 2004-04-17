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    17 апреля 2004

    Настройщики: Tweak FX v.5.05:

    14:45

    Настройщики: X-Setup Pro v.6.6.030 Alpha3:

    14:20

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer v.6.30:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.1.1.69:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.10:

    13:05

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.1 Beta 2:

    12:40

    Обмен файлами: eDonkey2000 и Overnet v.0.53:

    12:15

    Веб-браузеры: MyIE2 v.0.9.26:

    11:50

    45x 1 Гб SecureDigital от Transcend:

    11:46

    Мультимедиа: ATV2000 v.2.1.0.1:

    11:25

    Запись: Nero InCD v.4.2.4.1:

    11:05

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.3.0.0 Beta 1:

    10:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    10:30

    Samsung планирует 30% снижение цен NAND-флэш:

    10:17

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 апреля):

    10:00

    NVIDIA затеяла распродажу миллионов GPU, но розничные цены могут остаться неизменны:

    00:01

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