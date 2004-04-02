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    2 апреля 2004

    Kingmax начала поставки флэш-карт формата RS-MMC:

    16:29

    Системная плата Soltek SL-865Pro-775 на i865PE под Socket 775 замечена в японской рознице:

    14:30

    Новый DTP-микропроцессор Leitch: для обработки MPEG-2 «на лету»:

    14:24

    Настройщики: Absolute StartUp v.4.1.0.3:

    14:20

    Nanya о трудностях 0,11-мкм техпроцесса и будущих планах:

    14:14

    Sony получила лицензию на использование архитектуры IBM Power:

    13:57

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.6 Beta 12:

    13:55

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1228:

    13:30

    Обмен файлами: eMule v.0.42e:

    13:05

    TSMC готова выпускать 45-нм чипы без иммерсии?:

    12:46

    LUMIX DMC-LC70: новая 4-Мп цифровая камера от Matsushita:

    12:42

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.60 Final:

    12:40

    Nanya нацеливается на контрактный рынок памяти, Infineon снижает выпуск DRAM на 50%:

    12:37

    Официальные драйверы ForceWare v.56.72 от NVIDIA:

    12:15

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.6:

    11:50

    CP-220 и 330 Canon — портативные фотопринтеры:

    11:38

    Новые драйверы и ПО для клавиатур Logitech:

    11:25

    Настройщики: A-Tuner v.1.8.28.5664:

    11:05

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.8:

    10:45

    LOOKPAL: PDA от NEC с 8,4-дюймовым ЖК экраном и приводом CD-ROM:

    10:39

    Обновление прошивки для приводов Phillips:

    10:30

    Обновление Audio и IDE драйверов для чипсетов nForce:

    10:15

    Мировой рынок памяти: самый большой скачок цен за последние годы:

    10:08

    Диагностика: NVIDIA System Utility v.1.08.5:

    10:00

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