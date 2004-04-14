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    14 апреля 2004

    Семейство новых графических чипов NVIDIA GeForce 6800, официально:

    19:00

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.4:

    16:50

    Дело Intergraph vs. AMD завершено. Все довольны:

    16:28

    Утилиты: ISO Commander v.1.3:

    16:25

    Интернет и сети: TMeter v.4.4.212:

    16:00

    Интернет и сети: TrafMeter v.4.4 Build 215:

    15:35

    5-Мп камера Cyber-shot DSC-T11: очень-очень близкий родственник T1:

    15:14

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.10:

    15:10

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.18 RC3:

    14:45

    Фото дня: системная плата Asus A7V880 на KT880 в нашей лаборатории:

    14:42

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 78:

    14:20

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.1:

    13:55

    WinFast A400 Ultra TDH MyVIVO: видеокарта от Leadtek на чипе GeForce 6800 Ultra :

    13:54

    Toshiba начала строительство 300-мм фабрики для выпуска NAND-флэш:

    13:44

    Настройщики: FitW v.4.1.0.4500:

    13:30

    Четвертый (апрель 2004) номер "Журнала iXBT.com" уже в продаже; отныне и впредь – с двумя дисками!:

    13:22

    Настройщики: StyleXP v.2.03:

    13:05

    Безопасность: ZoneAlarm Pro/Plus/Free v.4.5.594.000:

    12:40

    Dell Latitude 100L: $899 замена настольному ПК:

    12:24

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.60.00:

    12:15

    Кодеки: Lame MP3 v.3.96 Stable:

    11:50

    NEC начала поставки образцов MPEG2-кодеров с возможностью захвата видео:

    11:45

    Новый Apple eMac с 1,25 ГГц процессором PowerPC G4:

    11:29

    Настройщики: Samurize v.1.4.1:

    11:25

    Microsoft: исправления для системы безопасности операционных систем семейства Windows:

    11:05

    Микропроцессоры на пластиковой подложке по версии SEL: 3,3 В, 13 МГц:

    10:52

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:45

    Мировой рынок памяти: маятник пошел назад:

    10:33

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.88:

    10:30

    Technics SL-DZ1200: цифровая диджейская "тыц-тыц" установка в исполнении Matsushita:

    10:17

    Неофициальные драйверы для мобильной графики от ATI:

    10:15

    CL2.5 PC-4400 Limited Edition Gold EL DDR: DDR550 от OCZ Technology:

    10:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    10:00

    Приняты финальные спецификации стандарта IEEE P1625 на батареи питания ноутбуков и PDA:

    09:22

    Финансовые итоги Intel за первый квартал 2004:

    08:45

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