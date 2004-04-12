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    12 апреля 2004

    Мультимедиа: Advanced Viewer v.0.70:

    19:20

    Утилиты: IconEdit2 v.3.2:

    18:55

    Интернет и сети: AdsCleaner Pro v.3.1.05:

    18:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.20 Final:

    18:05

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.80 Final:

    17:40

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.85a:

    17:15

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.0.6:

    16:50

    MoCA: HDTV по электросети и ТВ-кабелю:

    16:36

    Настройщики: WinBoost v.4.76:

    16:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.5:

    16:00

    Мультимедиа-камеры Panasonic D-Snap SV-AV50GC-S/A/T и SV-AV25GC-S – уже в России:

    15:47

    Фото дня: TV-тюнер PixelView PlayTV@P7000 в нашей лаборатории:

    15:42

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.09:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.5391 Beta:

    15:10

    Интернет в самолете – с Wi-Fi и без:

    14:55

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.2.0:

    14:45

    Мировой рынок памяти: начнут ли производители обратную перегруппировку мощностей?:

    14:36

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.7.2:

    14:20

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.74:

    13:55

    Чистильщики: HDCleaner v.2.356:

    13:30

    iVDR-20: первый на рынке накопитель стандарта iVDR от IO-DATA:

    13:28

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.26:

    13:05

    Утилиты: Nero InfoTool v.2.21:

    12:40

    Утилиты: Nero CD-DVD Speed v.2.20:

    12:15

    TSMC создала FinFET-транзистор с затвором 5 нм:

    12:04

    PXA27x: пополнение семейства чипов Intel XScale для PDA и смартфонов:

    12:04

    Поставки системных плат в марте: тайваньские лидеры:

    11:51

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.0 Beta Build 0407:

    11:50

    Диагностика: CPU-Z v.1.22:

    11:25

    Кодеки: Lame MP3 v.3.96 b2:

    11:05

    Серия процессоров RADEON X800 xx — к слову о спецификациях:

    11:00

    IDF Spring 2004 Japan: еще раз о перспективах DDR-2/DDR-3:

    10:54

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.3 RC1 для Windows 98 SE:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2004 года):

    10:30

    FATA винчестеры Seagate для серверов начального уровня:

    10:27

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2004 года):

    10:00

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