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    5 апреля 2004

    Четыре свежих системных платы от DFI:

    19:46

    Мультимедиа: auCDtect v.0.6:

    18:55

    Утилиты: Rapid File Defragmentor Build 107:

    18:30

    Vectro VT6214: новый USB-контроллер VIA:

    18:28

    Интернет и сети: LanScope v.2.7:

    18:05

    Утилиты: AlarmNP v.1.21:

    17:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.2.2 Build 2.2.0.122:

    17:15

    Интернет и сети: BWMeter v.1.4.3:

    16:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.04:

    16:25

    Внешние 1,8-дюймовые 20 Гб/40 Гб винчестеры от Transcend с интерфейсом USB 2.0:

    16:18

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.9:

    16:00

    Настройщики: Registry Defragmentation v.5.0e:

    15:35

    Настройщики: Defragmenter Pro v.2.1.1:

    15:10

    В 2005 году на рынке NAND-флэш возможно перенасыщение:

    15:01

    Настройщики: System Mechanic v.4.0i:

    14:45

    Flashmob 1 состоялся, но в TOP 500 ему не попасть:

    14:38

    Настройщики: Ace Utilities v.2.3.2:

    14:20

    Видеокарты Abit на ATI Radeon — собственный дизайн, Sapphire рядом нет:

    14:10

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.79:

    13:55

    MS-8961: вариант на чипе ATI RV380 от MSI?:

    13:53

    Рынок DIMM в 2004 году вырастет на 27% — iSuppli:

    13:36

    Утилиты: Tray Helper v.4.1:

    13:30

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.58 Build 404:

    13:05

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.3:

    12:40

    Настройщики: ATITool v.0.0.19:

    12:15

    Настройщики: X-Setup Pro v.6.6 Alpha:

    11:50

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:25

    Официальное снижение цен на некоторые процессоры Pentium M, Celeron M и Xeon MP:

    11:16

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    11:05

    C-RAM готова к запуску в производство:

    11:04

    Технология синтеза речи AT&T Text-to-Speech доступна для опробования:

    11:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2004 года):

    10:00

    Ждем Athlon 64 3400+ с 512 Кб кэша L2:

    09:40

    Toshiba Giga Topaz: миниатюрный 15 Вт термоэлектронный генератор – еще одна альтернативная батарейка?:

    08:57

    Четвертый (апрель 2004) номер "Журнала iXBT.com" ушел в печать; отныне – с двумя дисками!:

    06:25

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