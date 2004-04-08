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    8 апреля 2004

    OCZ заинтересовалась технологией отложенного подзаряда DataSecure LLC:

    17:16

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R280 07.04.2004:

    15:10

    EDEX2004: зарисовки с токийской выставки современных дисплеев:

    15:08

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 9:

    14:45

    Интернет и сети: BWMeter v.1.4.4:

    14:20

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.3.3 Build 190:

    13:55

    MP3+Radio Flash Stick: миниатюрный плеер в исполнении Acer – в России:

    13:45

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.3.62:

    13:30

    Intel: за микросхемы без свинца!:

    13:27

    Первая «жертва DRAM-лихорадки» — процессор Intel Pentium 4/Prescott:

    13:13

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.1:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.10:

    12:40

    IDF Spring 2004 Japan: мобильные технологии, обо всем понемногу:

    12:40

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3588:

    12:15

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.4 (Win2k/XP):

    11:50

    DDR2-400/533 SDRAM DIMM от Crucial: доступны и готовы к заказу:

    11:42

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    11:25

    Обновление прошивок для приводов Pioneer:

    11:05

    Обновление BIOS для жестких дисков Maxtor:

    10:45

    DVD+R/RW привод на базе Ricoh RW5240A и EasyDisk Light I-O Data:

    10:36

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Leadtek серии Winfast:

    10:30

    Утилиты: AsusUpdate v.5.25.01:

    10:15

    Canon EOS Digital 300D: теперь и в черном корпусе!:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 апреля):

    10:00

    Spansion: новая линейка флэш-памяти — менее чем за год:

    09:54

    40 лет мэйнфреймов IBM отпраздновала выпуском z890:

    07:32

    Stilo 3654: новый ноутбук iRU на Banias:

    01:49

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