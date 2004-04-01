  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 апреля 2004

    ASUS готовит несимметричный ответ Gigabyte и Foxconn?:

    14:47

    2 x Radeon 9800 PRO лучше, чем R420?:

    14:16

    Мультимедиа: WinAmp v.5.03a:

    13:55

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.3.3 Build 189:

    13:30

    Микроэлектроника помогла изучить мир муравьев:

    13:14

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.0 Beta 2:

    13:05

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.0.14:

    12:40

    None CD: отечественный мультиформатный стандарт записи дисков:

    12:34

    Утилиты: Driver Cleaner v.3.0:

    12:15

    Кодеки: ffdshow Build 29-03-2004:

    11:50

    Все для самураев и рыцарей Джедай:

    11:28

    Диагностика: HWiNFO v.4.93:

    11:25

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    11:05

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:45

    Knockona: новое процессорное ядро с поддержкой 64-битных инструкций AU-32i:

    10:38

    Новые версии Firmware для MP3-плееров от Creative:

    10:30

    Обновление прошивок для CD-приводов AOpen:

    10:15

    Tholos: новое чудо света в 16 европейских городах:

    10:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 апреля):

    10:00

    Drink-o-phone V40: авто-мобильник с топливным элементом:

    09:57

    Сотовые телефоны – для отгона комаров, просмотра слайдов и контроля рождаемости:

    07:47

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018