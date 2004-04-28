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    28 апреля 2004

    Обновился RightMark Memory Analyzer: доступна версия 3.1:

    18:49

    Обновился RightMark Memory Analyzer: доступна версия 3.1:

    18:49

    DVR-S706: новый внешний пишущий DVD-привод Pioneer:

    17:31

    Миниатюрные оптические диски в камерах — быть или нет?:

    17:15

    Новые коммуникационные процессоры Motorola с поддержкой DDR и Gigabit Ethernet:

    15:52

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.20:

    14:45

    Любит NVIDIA шарады или Слухи о GeForce 6800 Pro:

    14:28

    Мультимедиа: MP3tag v.2.20d:

    14:20

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.34:

    13:55

    Palm Zire 31 и Zire 72: первые подробности:

    13:46

    Мечтали о SATA DVD-приводе? Пожалуйста, Plextor PX-712SA:

    13:46

    Micron теряет заказы, поскольку не может удовлетворить спрос:

    13:38

    Антивирусы: Avast! v.4.1.396:

    13:30

    Утилиты: ManageDesk v.2.15:

    13:05

    Запись: CloneDVD 2 v.2.0.8.3:

    12:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.2:

    12:15

    Infineon: колебания объемов выпуска DDR SDRAM:

    12:08

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 808:

    11:50

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.59:

    11:25

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.7.2 Beta 1:

    11:05

    QuickView Expander: "бытовые" винчестеры от Maxtor:

    10:52

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.9:

    10:45

    MP-XV841: субноутбук JVC наступает на Европу и Америку:

    10:39

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    10:30

    Мировой рынок памяти: цены стабилизируются на 5-долларовой отметке:

    10:15

    Обновление прошивок для приводов BenQ:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 апреля):

    10:00

    CP-9000DW: новый цветной фотографический термопринтер Mitsubishi:

    09:17

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