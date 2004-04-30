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    30 апреля 2004

    Мультимедиа: Sound Cleaner Plug-In:

    18:30

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.2.1:

    18:05

    SMaL-NHJ представляют ультратонкую цифровую камеру:

    17:44

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R300 28.04.2004:

    17:40

    Редакторы: WinHex v.11.5 Beta:

    17:15

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.50 Build 81:

    16:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.2 Beta Build 0430:

    16:25

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.6.60:

    16:00

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.2 Build 0429:

    15:35

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.2:

    15:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.97 Build 002:

    14:45

    Samsung анонсировала 2 Гбит микросхемы NAND-флэш, выполненные по 90-нм технологии:

    14:37

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.2.7 Build 517:

    14:20

    Pokia: гарнитуры в стиле ретро:

    14:14

    Настройщики: X-Setup Pro v.6.6.100 Beta 2:

    13:55

    TravelMate 8000: новый Centrino-ноутбук Acer:

    13:44

    VIA EPIA MII12000 — с новым процессором, расширенными возможностями шифрования:

    13:40

    Файловые обменники: eMule Plus v.1k:

    13:30

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.21:

    13:05

    TV WONDER USB 2.0 — внешний тюнер ATI на THEATER 200:

    12:57

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.10.03:

    12:40

    Semiconductor Insights: анализ микросхем NAND-флэш высокой плотности:

    12:25

    Мультимедиа: QuickTime v.6.5.2 для Windows и Mac:

    12:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.50 Beta:

    11:50

    Digital Camera Link для iPod от Belkin — переносим фотоснимки с камеры в плеер:

    11:27

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.42:

    11:25

    Dell пытается привлечь PSC в ряды поставщиков памяти для своих ПК:

    11:09

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:05

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    10:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Teac:

    10:15

    Мировой рынок памяти: мелкие биржи уходят на каникулы, цены падают:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 апреля):

    10:00

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