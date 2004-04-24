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    24 апреля 2004

    Мультимедиа: All to MP3 Converter v.1.4:

    23:55

    Интернет и сети: BWMeter v.1.5.0:

    23:30

    Утилиты: ManageDesk v.2.14:

    23:05

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1245:

    22:40

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.1 Beta 3:

    22:15

    Запись: CloneDVD 2 v.2.0.7.3:

    21:50

    Настройщики: Tweak FX v.5.10:

    21:25

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3:

    21:00

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.60:

    20:35

    Утилиты: DVDIdle v.3.60:

    20:10

    Антивирусы: Avast! v.4.1.359:

    20:10

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.01:

    19:45

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.2.1.70:

    19:20

    Настройщики: TweakDB v.3.0 Beta 1:

    18:55

    Безопасность: SpyRemover v.1.62:

    18:30

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.30:

    18:05

    Утилиты: RegMon v.6.1:

    17:40

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 611:

    17:15

    Настройщики: Super Utilities v.2.52:

    16:50

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.6.90:

    16:25

    Общение в сети: Messenger Plus! v.2.54.75:

    16:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 021:

    15:35

    Общение в сети: MSN Messenger 6.2:

    15:10

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7 RC1:

    14:45

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Beta 1:

    14:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.3.3.1:

    13:55

    Общение в сети: ICQ Lite Edition with Xtras v.4.0 Final:

    13:30

    Тестовые приложения: PerformanceTest v.5.0 Build 1013:

    13:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.1 Beta Build 0423:

    12:40

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.5 для Windows 98 SE:

    12:15

    Microsoft: исправление для Windows Media Player (все версии):

    11:50

    Infineon намеревается-таки достроить 300-мм фабрику в Ричмонде:

    11:39

    Неофициальные драйверы для встроенного видео чипсетов VIA:

    11:25

    Обновление драйверов для ТВ карт MSI:

    11:05

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    10:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    10:30

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 апреля):

    10:00

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