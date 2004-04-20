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    20 апреля 2004

    Не желаете деревянный монитор? Практичная штука...:

    21:21

    iRiver iFP-800: новая серия мини-плееров с поддержкой Ogg Vorbis:

    17:14

    AMD: пилотный выпуск 64-разрядных Opteron по 90-нм технологии в Дрездене:

    15:52

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.1.1.70:

    15:30

    Seagate, Maxtor и Toshiba планируют заняться миниатюрными жесткими дисками:

    15:28

    ОС: KDE v.3.2.2:

    15:15

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.8:

    15:00

    Фраза "ноутбук IBM может быть любого цвета при условии, что он черный" перестает быть актуальной:

    14:55

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    14:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 апреля):

    14:30

    LOOX T70H/50H — первые модели новых линеек ноутбуков Fujitsu:

    13:44

    1-Гб CompactFlash Elite Pro Kingston Technology: скоро в продаже:

    13:33

    Wildcat Realizm: новая многопроцессорная 3D архитектура от 3Dlabs:

    12:38

    Новые ноутбуки Apple: с пишущими DVD-приводами и 802.11g:

    12:19

    NVIDIA Quadro FX 4000 — через неделю после GeForce 6800:

    11:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены почти сравнялись со спотовыми:

    10:19

    K8N-E Deluxe: Socket 754 новинка от ASUS на чипсете nForce3 250Gb:

    10:14

    Списком: Intel снимает с производства несколько моделей Pentium 4, Xeon MP, Mobile Pentium 4 и Pentium M:

    09:44

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