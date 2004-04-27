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    27 апреля 2004

    S/U/M/A/: а вот и PLATINUM GeForce FX 5500 128MB:

    16:44

    BTC 6300: новая Ultra Slim клавиатура:

    15:59

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.2.3 Build 2.2.0.146:

    15:10

    Pentax прекращает производство компактных и зеркальных аналоговых камер:

    15:05

    Тайваньские слухи о AMD Athlon XP Paris и Intel Jonah:

    14:49

    Интернет и сети: AdsCleaner Pro v.3.2:

    14:45

    Настройщики: XP Smoker v.4.2:

    14:20

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.50 Build 80:

    13:55

    Sony начинает поставки новых 23-Гб носителей Professional Disc for DATA:

    13:54

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.1:

    13:30

    Китайцы раздают блок-схемы Xbox 2:

    13:17

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.5.5.1332:

    13:05

    Фотокамера BenQ DC-S30 — начало поставок в России:

    12:48

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.29:

    12:40

    3D Cooler-ULTRA Super Silent — очередной кулер Gigabyte:

    12:22

    Настройщики: Throttle v.6.4.26.2004:

    12:15

    Настройщики: SuperRam v.5.4.26.2004:

    11:50

    Накопители Iomega, совмещенные с ридерами: сначала — CD-RW/DVD-ROM, теперь — дисковод:

    11:47

    Настройщики: PCMedik v.6.4.26.2004:

    11:25

    Настройщики: PCBoost v.3.4.26.2004:

    11:05

    Принт-адаптеры IOGEAR: печатайте без проводов!:

    11:02

    Настройщики: X-Setup Pro v.6.6.100 Beta 1:

    10:45

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2111 для Windows XP:

    10:30

    Мировой рынок памяти: цены снижаются на низком спросе:

    10:16

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    10:00

    Aficio CL7100: цветной офисный лазерный принтер Ricoh:

    09:49

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