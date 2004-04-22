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    22 апреля 2004

    Проект RightMark: новая утилита RightMark Spy 1.0. Мини-конкурс на лучшее название!:

    23:40

    Penabled Pen — "ручки" Wacom и A.T.Cross для планшетных ПК:

    16:11

    Sun и ServerWorks сотрудничают в разработке чипсетов под системы на AMD Opteron?:

    14:59

    WAPI против IEEE 802.11: победила дружба:

    13:56

    Полупроводниковая индустрия на подъеме, но радоваться рано:

    13:40

    Intel о продвижении технологии WiMAX в России:

    13:20

    FTP-клиенты: FlashFXP v.2.2 Build 986 Beta:

    11:50

    Процессоры NVIDIA — через 2 года по 65-нм технологии:

    11:43

    Начато $2 млрд. переоборудование аризонской Intel Fab 12 на выпуск 300 мм пластин с 65 нм нормами:

    11:30

    Новая версия драйверов для SATA RAID контроллеров Promise:

    11:25

    Intel начинает поставки первых MEMS-модулей для сотовых телефонов:

    11:25

    Storus предлагает дисковый массив для резервного копирования данных, Adaptec File Saver ESA1500:

    11:12

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    11:05

    Updated: iRiver iFP-180 Red Wine: красное вино для российского рынка:

    11:00

    MK1031GAS — 100 Гб 2,5-дюймовый жесткий диск Toshiba:

    10:50

    Новые версии утилит для материнских плат MSI:

    10:45

    9019URF Wireless: новая геймерская клавиатура от BTC:

    10:40

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek серии Winfast:

    10:30

    Optura 30 и 40: новые Mini DV камеры Canon:

    10:22

    Обновление прошивок для приводов MSI:

    10:15

    Мировой рынок памяти: в стане DDR SDRAM легкая паника:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 апреля):

    10:00

    PLATINUM GeForce FX 5700X 128MB — новая карта S/U/M/A/:

    09:42

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