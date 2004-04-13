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    13 апреля 2004

    Quicklook: цифровая лупа для людей с плохим зрением:

    17:37

    REV 35GB/90GB: новые сменные накопители от Iomega:

    17:24

    Диагностика: CPUCooL v.7.2.12:

    16:00

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.2.6:

    15:50

    Отключение электроэнергии – главный виновник роста цен на DRAM:

    15:48

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.1.303.314:

    15:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 апреля):

    15:30

    Acorp о планах аутсорсинга плат ECS:

    15:20

    Итоги 2003 года по версии Semico Research:

    13:57

    IDF 2004 Spring Taipei: Alderwood поддерживает DDR2-667?:

    13:54

    Intel Itanium2: 1,4 и 1,6 ГГц, 3 Мб кэш L3:

    12:54

    Kingston представила 1 Гб CF Elite Pro:

    12:00

    Мировой рынок памяти: постпраздничная передышка:

    10:43

    Фото дня: видеокарта ASUS V9999 на графическом чипе GeForce 6800 Ultra (NV40):

    09:33

    Samsung теперь сможет шутя производить 1 млн. чипов DRAM на одном заводе:

    03:04

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