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    15 апреля 2004

    ASUS V9999 GeForce6800U: новые фото, новые подробности:

    23:38

    Albatron GeForce 6800/6800UV: об особенностях и сроках начала продаж:

    23:11

    DARPA разрабатывает 10-ГГц DSP:

    18:09

    iRiver начинает поставки iFP-1000:

    17:33

    Apple: результаты второго квартала:

    15:22

    Утилиты: Rapid File Defragmentor Build 142:

    15:10

    Утилиты: Process Supervisor v.1.66:

    14:45

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.3.0.0:

    14:20

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.2.0:

    13:55

    Бумажные Blu-ray Disc Sony и TOPPAN:

    13:46

    Мультимедиа: WavTrim v.2.12:

    13:30

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.0.15:

    13:05

    Проводящий пластик позволит наносить электронные схемы с помощью распылителя:

    12:55

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.57:

    12:40

    Seiko Epson: электролюминесцентные панели — для телевизоров:

    12:27

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.03:

    12:15

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.1:

    11:50

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3590:

    11:25

    AMD: праздничные мероприятия по поводу строительства Fab36:

    11:14

    NVIDIA GeForce 6: новые видеокарты от InnoVISION и PROLINK Microsystems:

    11:06

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Preview 4 Build 3714:

    11:05

    Выйдет ли Matrox из состояния летаргического сна?:

    10:49

    NVIDIA: техно-демки GeForce 6800:

    10:45

    Новые драйверы для сетевых карт Intel:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов MSI:

    10:15

    Мировой рынок памяти: коррекция цен продолжается:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 апреля):

    10:00

    AMD: результаты работы в первом финансовом квартале 2004:

    09:11

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