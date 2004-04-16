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    16 апреля 2004

    e-yama 17JN1-S: новый 17-дюймовый ЖК монитор — в России:

    17:27

    Creative MuVo Slim — начало продаж в России:

    17:12

    Transmeta: начались поставки образцов 90 нм Efficeon, но итоги квартала опять плачевные:

    13:06

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.50:

    13:05

    Alps разрабатывает новые системы распознавания отпечатков пальцев:

    13:02

    PalmOne порадует новинками в конце месяца:

    12:57

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.10 RC1 Beta:

    12:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 017:

    12:15

    Keyspan USB Server: разветвитель USB с поддержкой DHCP:

    12:04

    Сервер последовательного доступа EM202 от Tibbo Technology:

    11:58

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.1.1.68:

    11:50

    Программирование: PHP v.4.3.6 Final:

    11:25

    Графические редакторы: GIMP v.2.01:

    11:05

    Мировой рынок памяти: начало массового демпинга:

    10:54

    Мультимедиа: IrfanView v.3.90:

    10:45

    С четвертого квартала 2004 часть процессоров AMD будет собираться в Китае:

    10:44

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    10:30

    Карты на GF 6800 от Albatron, AOpen, ASUS, Chaintech, Gainward, Gigabyte, Leadtek, MSI, Prolink, XFX (презентация в Тайбэе). Про 512 Мб DDR3:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BTC и Samsung:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 апреля):

    10:00

    ATI и NVIDIA хотят 60% рынка каждая:

    09:33

    D-Link DPG-2000W: узел беспроводной связи для проведения презентаций:

    09:14

    Intel High Definition Audio (Azalia): принята финальная версия v1.0:

    08:21

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