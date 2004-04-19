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    19 апреля 2004

    Утилиты: Advanced Batch Converter v.3.8.91:

    16:50

    Samsung пожертвует системной DRAM ради флэша, мобильников и GDDR?:

    16:32

    Новый портативный привод DVD±RW LaCie – поддерживает скорость 4х:

    16:29

    FTP-серверы: Serv-U v.5.0.0.9:

    16:25

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.96 Build 002:

    16:00

    Почтовые клиенты и фильтры: K9 v.1.28:

    15:35

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.94:

    15:10

    IBM PowerPC 400 — линейка ценой 227 млн. долларов:

    15:06

    Настройщики: Advanced System Optimizer v.2.0:

    14:45

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.1:

    14:20

    Запись: Burnatonce v.0.99.5:

    13:55

    Storus представляет Overland REO 4000 — устройство резервного копирования и восстановления данных:

    13:45

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.36:

    13:30

    Настройщики: Fresh UI v.7.06:

    13:05

    Мультимедиа: TVTool v.9.6.3:

    12:40

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    12:15

    WiMedia принимает спецификации MBOA, не дождавшись IEEE:

    11:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.0 Beta Build 0417:

    11:50

    Renesas в погоне за 15% рынка флэш: как это будет:

    11:48

    Кодеки: ffdshow Build 18-04-2004:

    11:25

    Миниатюрная 3,24-Мп камера Olympus Camedia AZ-1 с 2,5-дюймовым ЖК экраном:

    11:18

    Настройщики: Safe XP v.1.4.4.20:

    11:05

    Пластик вместо кремния по версии Xerox:

    10:56

    Диагностика: EasyTune4 v.B04.040901:

    10:45

    17-дюймовый монитор BenQ FP783 с временем отклика 12 мс и web-камерой – в России:

    10:39

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 апреля 2004 года):

    10:30

    SH-2A — новое 32-битное ядро от Renesas для встраиваемых систем:

    10:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 апреля 2004 года):

    10:15

    Часы-телевизор VTV-101: 1,5 дюйма, 55 граммов, полный интим:

    10:04

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 апреля 2004 года):

    10:00

    8193 Smart Office Keyboard: новинка от BTC:

    09:19

    Чипсеты ATI для платформ Pentium 4 и AMD K8: новые уточнения:

    08:43

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