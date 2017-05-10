i3D-Speed 04’17: апрель 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 105 (194) / Апрель 2017 года

Содержание

Новости

Добавлены результаты тестирования AMD Radeon RX 580. Результаты тестов AMD Radeon R9 Nano отправлены в архив. Добавлены результаты тестирования в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Результаты тестов в игре Grand Theft Auto V отправлены в архив.

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за апрель 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 730.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5260 1096 48 000 02 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 03 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 3590 1408 25 500 04 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 969 35 000 05 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3180 994 32 000 06 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 2940 1176 25 000 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000 2800 1474 19 000 08 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2680 1072 25 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2670 1302 20 500 10 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2670 1618 16 500 11 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2560 1463 17 500 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2390 1406 17 000 13 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2270 1297 17 500 14 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 2200 1419 15 500 15 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1860 1200 15 500 16 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1640 1390 11 800 17 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1560 1560 10 000 18 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1270 1155 11 000 19 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1220 1564 7800 20 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1200 1600 7500 21 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1140 1341 8500 22 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1000 1087 9200 23 R7 360 2 ГБ, 1060/1060/6500 820 1414 5800 24 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 740 1138 6500 25 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 580 1160 5000 26 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 480 873 5500 27 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 410 976 4200 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 240 800 3000 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 240 533 4500 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 100 333 3000

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (возможности/цена) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1618 2670 16 500 02 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1600 1200 7500 03 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1564 1220 7800 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1560 1560 10 000 05 RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000 1474 2800 19 000 06 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 1463 2560 17 500 07 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 1419 2200 15 500 08 R7 360 2 ГБ, 1060/1060/6500 1414 820 5800 09 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1408 3590 25 500 10 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 1406 2390 17 000 11 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1390 1640 11 800 12 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1341 1140 8500 13 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1302 2670 20 500 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1297 2270 17 500 15 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1200 1860 15 500 16 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 1176 2940 25 000 17 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 18 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 1160 580 5000 19 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1155 1270 11 000 20 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 1138 740 6500 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1096 5260 48 000 22 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1087 1000 9200 23 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 1072 2680 25 000 24 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 994 3180 32 000 25 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 976 410 4200 26 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 969 3390 35 000 27 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 873 480 5500 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 800 240 3000 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 533 240 4500 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 333 100 3000

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/390/390X, GeForce GTX 1080/1080 Ti/980 Ti/1070, Titan X, следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности, разумеется, занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Группа ускорителей премиум-класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности: Нет

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1080 Ti, 21

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1070, 9 GeForce GTX 980, 13 Radeon R9 Fury, 16 GeForce GTX 1080, 17 Radeon R9 390X, 23

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060, 1 Radeon RX 580, 5 Radeon RX 480, 6 Radeon RX 470, 7 Radeon R9 390, 10

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1050, 2 Radeon RX 460, 3 GeForce GTX 1050 Ti, 4 Radeon R9 380, 11 Radeon R7 370, 12

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности: Radeon R7 250X, 18 GeForce GTX 750 Ti, 20 Radeon R7 250, 25 GeForce GTX 750, 27 Radeon R7 240, 28

), места по Рейтингу полезности: Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).