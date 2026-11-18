Компания начала поиск постоянного преемника на фоне скандала вокруг личной жизни бывшего руководителя.

Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс заявил, что компания не намерена восстанавливать Дженсена Хуанга в должности генерального директора.

Выступая на конференции для инвесторов 17 ноября, он подтвердил, что совет единогласно принял отставку Хуанга, который 12 ноября добровольно покинул пост президента и гендиректора, а также вышел из состава совета директоров.

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Ранее сообщалось, что 63-летний Хуанг оказался в центре скандала из-за нескольких внебрачных связей. Одна из них, предположительно, была связана с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской облачной компании Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Также Reuters сообщало об отношениях бывшего руководителя с другой сотрудницей Nvidia. Компания проводит независимое расследование, в том числе выясняя, могло ли иностранное влияние поставить под угрозу корпоративную информацию и национальную безопасность США.

Сам Хуанг накануне заявил, что был бы готов. Однако Nvidia уже назначила временным генеральным директором финансового директора Колетт Кресс и привлекла рекрутинговую компанию Heidrick & Struggles для поиска постоянного руководителя.