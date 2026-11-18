Эпоха закончилась: Nvidia отказалась возвращать Хуанга на пост гендиректора
Компания начала поиск постоянного преемника на фоне скандала вокруг личной жизни бывшего руководителя.
Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс заявил, что компания не намерена восстанавливать Дженсена Хуанга в должности генерального директора.
Выступая на конференции для инвесторов 17 ноября, он подтвердил, что совет единогласно принял отставку Хуанга, который 12 ноября добровольно покинул пост президента и гендиректора, а также вышел из состава совета директоров.
Ранее сообщалось, что 63-летний Хуанг оказался в центре скандала из-за нескольких внебрачных связей. Одна из них, предположительно, была связана с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской облачной компании Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Также Reuters сообщало об отношениях бывшего руководителя с другой сотрудницей Nvidia. Компания проводит независимое расследование, в том числе выясняя, могло ли иностранное влияние поставить под угрозу корпоративную информацию и национальную безопасность США.
Сам Хуанг накануне заявил, что был бы готов. Однако Nvidia уже назначила временным генеральным директором финансового директора Колетт Кресс и привлекла рекрутинговую компанию Heidrick & Struggles для поиска постоянного руководителя.