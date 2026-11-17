Обычно со старыми восьмиконтактными разъёмами питания у видеокарт никаких проблем нет, но за последние дни почти одновременно стало известно о двух случаях с оплавлением таких разъёмов.

Что интересно, в обоих случаях речь шла о картах среднего сегмента с относительно небольшим потреблением. Пользователь Reddit с псевдонимом JudicialMuscle рассказал, что у него оплавился разъём питания на GeForce RTX 5060 Ti 16GB, а у пользователя ThanksKooky118 аналогичная ситуация произошла с Radeon RX 9060 XT. Напомним, первая имеет TDP 180 Вт, а у второй это и вовсе 160 Вт.

Конечно, никакой фундаментальной проблемы, как в случае с картами с разъёмом 12v-6x2, в этом случае нет, но совпадение достаточно любопытное, особенно если учесть, что обе карты потребляют весьма мало. Напомним, большинство RX 9070 XT имеют по три восьмиконтактных разъёма при потреблении более 300 Вт.