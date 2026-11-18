Миссия станет второй морской для ракеты в этом году

Китайская коммерческая ракета-носитель «Лицзянь-1» (ZK-1A) успешно прошла заводскую подготовку к очередному запуску.

Ракета с индексом Y16 будет отправлена в район морского старта, где ее установят на плавучую пусковую платформу и проведут заключительные проверки. Это вторая морская миссия «Лицзянь-1» в 2026 году. Дата старта пока не объявлена.

«Лицзянь-1» разработана Институтом механики Китайской академии наук. Это твердотопливная ракета длиной около 30 м и диаметром центральной ступени 2,65 м. Стартовая масса составляет 135 тонн, тяга при старте достигает 200 тонн. Носитель способен доставлять до 1500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Первый полет ракеты состоялся 27 июля 2022 года с космодрома Цзюцюань: тогда она вывела на орбиту сразу шесть спутников.

С момента первого запуска «Лицзянь-1» успешно доставила в космос 119 спутников, став первой китайской коммерческой ракетой, преодолевшей рубеж в 100 выведенных аппаратов. Компания располагает значительным портфелем заказов, а последующие запуски уже расписаны до второй половины 2027 года.