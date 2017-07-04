Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 (ROG STRIX-RX570-O4G-GAMING, P/N 90YV0AJ0-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX 570 (Polaris 20) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1200—1320

Gaming Mode: 1170—1300 1168—1244 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 1750 (7000) Ширина шины обмена с памятью, бит 256 Число вычислительных блоков в GPU 32 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 2048 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 128 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 240×115×38 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 147 150 В режиме 2D, Вт 18 20 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 27,0 28,0 Выходные гнезда 2×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы CrossFire Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (Elpida) (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 570 Вид сзади Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 570

Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.

На торце в хвостовой части карты имеется 4-контактный разъем питания для корпусного вентилятора, переключив который с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить его работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.

Схема питания имеет 8 фаз (6+2) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).

В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 6,1% относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6% в зависимости от разрешения и режима работы.









Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Последняя версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец, например, не желает самостоятельно искать достижимый максимум).

Карта обладает измененным по сравнению с референс-образцом набором видеовыходов: не 3 DP + 1 HDMI, а 1 DP + 1 HDMI + 2 DVI.

Система охлаждения Перед нами кулер DirectCu II. Главной его частью является массивный пластинчатый никелированный радиатор. Две тепловые трубки, впрессованные в медное основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора. С помощью дополнительного маленького радиатора охлаждаются силовые транзисторы.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прогона воздуха. Напомню, что изюминкой системы охлаждения карт серии Strix является остановка вентиляторов в случае простоя при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Микросхемы памяти не охлаждаются. На верхнем торце карты установлена штанга, которая обеспечивает жесткость видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой Aura, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 69 градусов, что является хорошим результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 38 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 46 °C, вентиляторы не включались. Шум также был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2141 оборота в минуту, шум вырастал до 27,0 дБА. Данную СО можно назвать тихой.

Термоснимок



Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти. Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде фирменных стяжек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.5.2;

драйверы Nvidia версии 382.33;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 570 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец июня 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 09 Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ), 1200—1320/7000 2590 706 36 700 11 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 2450 681 36 000 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2390 703 34 000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 2290 881 26 000 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2280 1140 20 000 16 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1860 689 27 000 17 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1640 745 22 000 18 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1560 1040 15 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

RX 570 является прямым конкурентом GTX 1060 (3 ГБ) и GTX 970 (4 ГБ) и выглядит в этом противостоянии отлично.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец июня 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1140 2280 20 000 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1040 1560 15 000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 881 2290 26 000 15 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 745 1640 22 000 21 Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ), 1200—1320/7000 706 2590 36 700 22 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 703 2390 34 000 24 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 689 1860 27 000 25 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 681 2450 36 000

Комментарий к Рейтингам полезности

К сожалению, жесточайший дефицит практически всех видеоускорителей среднего уровня и выше и соответственно взлетевшие цены на товарные остатки не дают рассуждать об оправданности приобретения той или иной видеокарты. Людям, интересующимся приобретением 3D-ускорителя для компьютерных игр, сейчас остается лишь наблюдать за происходящей вакханалией со стороны.

Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ) — хороший вариант Radeon RX 570, демонстрирующий производительность в среднем на 6% выше, чем референс-карта, и имеющий эффективную и тихую систему охлаждения. По идее, такой продукт должен быть очень привлекательным по соотношению цены и возможностей, однако из-за сложившегося на момент написания материала дефицита таких карт цены на них стали совершенно неадекватными. С другой стороны, это говорит о том, что такого рода ускорители очень хороши и для вычислительных целей, в частности майнинга.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за июль 2017 года)



награду получила карта: Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17) GTX 970 — 26000 руб. (на 10.07.17) RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17) GTX 1060 3 ГБ — 22000 руб. (на 10.07.17) RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17) R9 380 4 ГБ — 21000 руб. (на 10.07.17) RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 13000 руб. (на 10.07.17) Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ) — T-1723627002 RX 580 8 ГБ — 35000 руб. (на 10.07.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту