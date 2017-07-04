Видеоускоритель Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ)
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 (ROG STRIX-RX570-O4G-GAMING, P/N 90YV0AJ0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|Radeon RX 570 (Polaris 20)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1200—1320
Gaming Mode: 1170—1300
|1168—1244
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|1750 (7000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|256
|Число вычислительных блоков в GPU
|32
|Число операций (ALU) в блоке
|64
|Суммарное количество блоков ALU
|2048
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|128
|Число блоков растеризации (ROP)
|32
|Размеры, мм
|240×115×38
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|147
|150
|В режиме 2D, Вт
|18
|20
|В режиме «сна», Вт
|3
|3
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|27,0
|28,0
|Выходные гнезда
|2×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|CrossFire
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|1
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (Elpida) (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 570
|Вид сзади
|Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 570
Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.
На торце в хвостовой части карты имеется 4-контактный разъем питания для корпусного вентилятора, переключив который с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить его работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.
Схема питания имеет 8 фаз (6+2) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).
В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 6,1% относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6% в зависимости от разрешения и режима работы.
Карта обладает измененным по сравнению с референс-образцом набором видеовыходов: не 3 DP + 1 HDMI, а 1 DP + 1 HDMI + 2 DVI.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь:
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 38 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 46 °C, вентиляторы не включались. Шум также был равен фоновому — 18,0 дБА.
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2141 оборота в минуту, шум вырастал до 27,0 дБА. Данную СО можно назвать тихой.
Термоснимок
Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде фирменных стяжек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.5.2;
- драйверы Nvidia версии 382.33;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 570 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец июня 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|09
|Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ), 1200—1320/7000
|2590
|706
|36 700
|11
|RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000
|2450
|681
|36 000
|12
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|2390
|703
|34 000
|13
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|2290
|881
|26 000
|14
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|2280
|1140
|20 000
|16
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|1860
|689
|27 000
|17
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|1640
|745
|22 000
|18
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1560
|1040
|15 000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
RX 570 является прямым конкурентом GTX 1060 (3 ГБ) и GTX 970 (4 ГБ) и выглядит в этом противостоянии отлично.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец июня 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|01
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|1140
|2280
|20 000
|04
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1040
|1560
|15 000
|13
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|881
|2290
|26 000
|15
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|745
|1640
|22 000
|21
|Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ), 1200—1320/7000
|706
|2590
|36 700
|22
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|703
|2390
|34 000
|24
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|689
|1860
|27 000
|25
|RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000
|681
|2450
|36 000
Комментарий к Рейтингам полезности
К сожалению, жесточайший дефицит практически всех видеоускорителей среднего уровня и выше и соответственно взлетевшие цены на товарные остатки не дают рассуждать об оправданности приобретения той или иной видеокарты. Людям, интересующимся приобретением 3D-ускорителя для компьютерных игр, сейчас остается лишь наблюдать за происходящей вакханалией со стороны.
Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ) — хороший вариант Radeon RX 570, демонстрирующий производительность в среднем на 6% выше, чем референс-карта, и имеющий эффективную и тихую систему охлаждения. По идее, такой продукт должен быть очень привлекательным по соотношению цены и возможностей, однако из-за сложившегося на момент написания материала дефицита таких карт цены на них стали совершенно неадекватными. С другой стороны, это говорит о том, что такого рода ускорители очень хороши и для вычислительных целей, в частности майнинга.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).
награду получила карта:
- Asus ROG Strix RX 570 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17)
|GTX 970 — 26000 руб. (на 10.07.17)
|RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17)
|GTX 1060 3 ГБ — 22000 руб. (на 10.07.17)
|RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17)
|R9 380 4 ГБ — 21000 руб. (на 10.07.17)
|RX 570 4 ГБ — 33000 руб. (на 10.07.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 13000 руб. (на 10.07.17)
|Asus ROG Strix RX 570 OC (4 ГБ) — T-1723627002
|RX 580 8 ГБ — 35000 руб. (на 10.07.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|