За производительность будет отвечать однокристальная платформа Snapdragon 8s Gen

Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив с фокусным расстоянием 200 мм. Инсайдер раскрыл характеристики Vivo S70

В сети появились подробные характеристики будущего Vivo S70. По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон оснастят плоским 6,59-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K.

За производительность будет отвечать однокристальная платформа Snapdragon 8s Gen 4 — заметное обновление относительно Snapdragon 8s Gen 3, установленной в Vivo S60. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп.

Основная камера, согласно утечке, будет включать крупный 50-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольной оптикой и 64-мегапиксельный перископический модуль с датчиком Sony LYT-610. Для сравнения, Vivo S60 оснащается перископической камерой на 50 Мп с трёхкратным оптическим увеличением. При этом точную кратность зума нового модуля источник пока не раскрыл.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ещё одной особенностью Vivo S70 станет поддержка внешнего телеконвертера с фокусным расстоянием 200 мм. Подобные аксессуары компания уже предлагала для отдельных моделей серии X, однако для линейки S такая возможность станет новшеством.

Ранее сообщалось, что смартфон получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Панель будет изготовлена по технологии LTPS компанией Visionox.