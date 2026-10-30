Илон Маск дарует зрение слепым: анонсирован нейрочип Blindsight

По словам Маска, он позволит видеть даже тем людям, кто слеп с рождения

Илон Маск анонсировал устройства Blindsight, которое, по его словам, позволит незрячим людям воспринимать окружающий мир с помощью зрения — и это устройство уже готово.

«Наш второй продукт называется Blindsight; как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не обладал зрением. С инженерной точки зрения он уже готов — осталось лишь получить одобрение регулирующих органов», — написал Маск в социальной сети X.

Маск не раскрыл подробностей о принципе работы Blindsight, сроках появления устройства и его предполагаемой стоимости.

Что касается первого продукта Neuralink, то это система Telepathy. Она должна позволить человеку взаимодействовать с компьютерами и другими людьми с помощью сигналов мозга, без необходимости использовать обычные устройства ввода.