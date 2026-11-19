Почти все файлы спасены: «Яндекс Диск» вернул доступ к 99,55% данных

Команда Яндекса сообщила, что восстановила доступ к 99,55% данных пользователей «Яндекс Диска». Также вновь работают основные возможности сервиса: автоматическая загрузка фотографий со смартфонов, скачивание файлов и папок в виде архивов, а также воспроизведение видео.

Работы по восстановлению продолжаются. В компании рассчитывают увеличить долю доступных данных. Если отдельные файлы пока не открываются или не скачиваются, это не обязательно означает их потерю. В таких случаях пользователям рекомендуют обращаться в техническую поддержку сервиса для получения инструкций.

Параллельно инженеры «Яндекс 360» перераспределяют вычислительные мощности по новым площадкам в разных регионах России. Это должно повысить устойчивость инфраструктуры и обеспечить стабильную работу «Яндекс Диска». Количество площадок для размещения ресурсов продолжает расти.