Honor анонсировала обновление MagicOS для десятков моделей смартфонов и планшетов — полный список устройств
Обновления получат модели с MagicOS 11, MagicOS 10 и MagicOS 9
Honor раскрыла план ноябрьского обновления MagicOS. Прошивка принесёт смартфонам улучшения мобильной связи и производительности, обновлённый компьютерный режим, новые возможности системных приложений и доработки интерфейса. Распространение начнётся в первых числах ноября и будет проходить поэтапно.
Одним из главных нововведений станет технология объединения сигналов двух SIM-карт, которая должна повысить качество мобильной связи. Также Honor оптимизирует плавность работы системы и переработает интерфейс подключения смартфона к компьютеру.
Изменения затронут и повседневные функции. «Умная капсула» (вырез в экране) получит дополнительные возможности, а в настройках цифрового благополучия появится быстрый переход к управлению временем использования устройства. В календаре добавят цветовое оформление событий и нижнюю панель с обзором расписания. Кроме того, компания улучшит адаптацию сторонних приложений к большим экранам складных смартфонов.
Обновление выйдет не только для устройств на MagicOS 11, но и для моделей на MagicOS 10 и MagicOS 9.
Полный набор из 14 улучшений в первой волне получат следующие устройства с MagicOS 11:
Honor Magic V6;
Honor Magic V5;
Honor Magic 9 Pro Max;
Honor Magic 9 Special Edition;
Honor Magic 9;
Honor Magic 8 RSR Porsche Design;
Honor Magic 8 Pro;
Honor Magic 8 Pro Air;
Honor Magic 8;
Honor Magic 7 RSR Porsche Design;
Honor Magic 7 Pro;
Honor Magic 7;
Honor WIN2;
Honor WIN RT2;
Honor WIN Turbo2;
Honor WIN;
Honor WIN RT;
Honor GT Pro;
Honor 600 Pro;
Honor 600 Super Edition;
Honor 600 Vitality Edition;
Honor MagicPad 3 Pro 12.3;
Honor MagicPad 3 Pro.
Ограниченный набор улучшений получат следующие модели (с MagicOS 11 и MagicOS 10):
Honor Magic V3;
Honor Magic Vs3;
Honor Magic V2 RSR Porsche Design;
Honor Magic V2 Ultimate Edition;
Honor Magic V2;
Honor Magic 6 RSR Porsche Design;
Honor Magic 6 Ultimate Edition;
Honor Magic 6 Pro;
Honor Magic 6;
Honor Magic 5 Ultimate Edition;
Honor Magic 5 Pro;
Honor Magic 5;
Honor WIN Turbo;
Honor GT;
Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Edition;
Honor 500 Pro;
Honor 500;
Honor 400 Pro;
Honor 400;
Honor 300 Ultra;
Honor 300 Pro;
Honor 300;
Honor 200 Pro;
Honor 200;
Honor 100 Pro;
Honor 100;
Honor 90 GT;
Honor Power 2;
Honor Power;
Honor X80 Pro Max;
Honor X70 Pro Max;
Honor X70 Refresh Edition;
Honor X70;
Honor MagicPad 4;
Honor MagicPad 3 12.5;
Honor MagicPad 3;
Honor MagicPad 2;
Honor Pad GT2 Pro;
Honor Pad GT Pro;
Honor Pad GT;
Honor Pad V9;
Honor Pad 20 5G;
Honor Pad 20 Soft Light Edition;
Honor Pad 20;
Honor Pad 10 Pro;
Honor Pad 10 Soft Light Edition;
Honor Pad 10;
Honor Robot Phone.
Пользователи устройств с MagicOS 10 и MagicOS 9 также получат часть новых функций. Речь о следующих моделях:
Honor Magic Vs2;
Honor Magic Vs Ultimate Edition;
Honor Magic Vs;
Honor Magic V Flip;
Honor Magic 4 Ultimate Edition;
Honor Magic 4 Pro;
Honor Magic 4;
Honor 90 Pro;
Honor 90;
Honor 80 GT;
Honor 80 Pro Flat Screen Edition;
Honor 80 Pro;
Honor 80;
Honor X60 GT;
Honor X60 Pro;
Honor X60;
Honor X60i;
Honor X70i;
Honor X50;
Honor Play 70 Plus;
Honor Play 60A;
Honor Play 60;
Honor Pad X10 Pro Soft Light Edition;
Honor Pad X10 Pro;
Honor Pad X9 Pro;
Honor Pad X9.
Обновления будут выходить постепенно. Для некоторых устройств новые функции станут доступны только после выпуска финальной версии прошивки. Сроки обновления новейших серий Honor Magic 9 и WIN2 компания обещает уточнить отдельно.