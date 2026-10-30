Honor анонсировала обновление MagicOS для десятков моделей смартфонов и планшетов — полный список устройств

Обновления получат модели с MagicOS 11, MagicOS 10 и MagicOS 9

Honor раскрыла план ноябрьского обновления MagicOS. Прошивка принесёт смартфонам улучшения мобильной связи и производительности, обновлённый компьютерный режим, новые возможности системных приложений и доработки интерфейса. Распространение начнётся в первых числах ноября и будет проходить поэтапно.

Honor анонсировала обновление MagicOS для десятков моделей смартфонов и планшетов — полный список устройств
Источник изображения: Honor

Одним из главных нововведений станет технология объединения сигналов двух SIM-карт, которая должна повысить качество мобильной связи. Также Honor оптимизирует плавность работы системы и переработает интерфейс подключения смартфона к компьютеру.

Изменения затронут и повседневные функции. «Умная капсула» (вырез в экране) получит дополнительные возможности, а в настройках цифрового благополучия появится быстрый переход к управлению временем использования устройства. В календаре добавят цветовое оформление событий и нижнюю панель с обзором расписания. Кроме того, компания улучшит адаптацию сторонних приложений к большим экранам складных смартфонов.

Обновление выйдет не только для устройств на MagicOS 11, но и для моделей на MagicOS 10 и MagicOS 9.

Полный набор из 14 улучшений в первой волне получат следующие устройства с MagicOS 11:

Honor Magic V6;

Honor Magic V5;

Honor Magic 9 Pro Max;

Honor Magic 9 Special Edition;

Honor Magic 9;

Honor Magic 8 RSR Porsche Design;

Honor Magic 8 Pro;

Honor Magic 8 Pro Air;

Honor Magic 8;

Honor Magic 7 RSR Porsche Design;

Honor Magic 7 Pro;

Honor Magic 7;

Honor WIN2;

Honor WIN RT2;

Honor WIN Turbo2;

Honor WIN;

Honor WIN RT;

Honor GT Pro;

Honor 600 Pro;

Honor 600 Super Edition;

Honor 600 Vitality Edition;

Honor MagicPad 3 Pro 12.3;

Honor MagicPad 3 Pro.

Ограниченный набор улучшений получат следующие модели (с MagicOS 11 и MagicOS 10):

Honor Magic V3;

Honor Magic Vs3;

Honor Magic V2 RSR Porsche Design;

Honor Magic V2 Ultimate Edition;

Honor Magic V2;

Honor Magic 6 RSR Porsche Design;

Honor Magic 6 Ultimate Edition;

Honor Magic 6 Pro;

Honor Magic 6;

Honor Magic 5 Ultimate Edition;

Honor Magic 5 Pro;

Honor Magic 5;

Honor WIN Turbo;

Honor GT;

Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Edition;

Honor 500 Pro;

Honor 500;

Honor 400 Pro;

Honor 400;

Honor 300 Ultra;

Honor 300 Pro;

Honor 300;

Honor 200 Pro;

Honor 200;

Honor 100 Pro;

Honor 100;

Honor 90 GT;

Honor Power 2;

Honor Power;

Honor X80 Pro Max;

Honor X70 Pro Max;

Honor X70 Refresh Edition;

Honor X70;

Honor MagicPad 4;

Honor MagicPad 3 12.5;

Honor MagicPad 3;

Honor MagicPad 2;

Honor Pad GT2 Pro;

Honor Pad GT Pro;

Honor Pad GT;

Honor Pad V9;

Honor Pad 20 5G;

Honor Pad 20 Soft Light Edition;

Honor Pad 20;

Honor Pad 10 Pro;

Honor Pad 10 Soft Light Edition;

Honor Pad 10;

Honor Robot Phone.

Пользователи устройств с MagicOS 10 и MagicOS 9 также получат часть новых функций. Речь о следующих моделях:

Honor Magic Vs2;

Honor Magic Vs Ultimate Edition;

Honor Magic Vs;

Honor Magic V Flip;

Honor Magic 4 Ultimate Edition;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic 4;

Honor 90 Pro;

Honor 90;

Honor 80 GT;

Honor 80 Pro Flat Screen Edition;

Honor 80 Pro;

Honor 80;

Honor X60 GT;

Honor X60 Pro;

Honor X60;

Honor X60i;

Honor X70i;

Honor X50;

Honor Play 70 Plus;

Honor Play 60A;

Honor Play 60;

Honor Pad X10 Pro Soft Light Edition;

Honor Pad X10 Pro;

Honor Pad X9 Pro;

Honor Pad X9.

Обновления будут выходить постепенно. Для некоторых устройств новые функции станут доступны только после выпуска финальной версии прошивки. Сроки обновления новейших серий Honor Magic 9 и WIN2 компания обещает уточнить отдельно.

Мобильные телефоныHonorИсточники:ITHome

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