Tecno представил Megabook T15 360 Pro — первый ноутбук бренда с поворотным на 360 градусов экраном. Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая классический ноутбук, планшет, подставку и «палатку», что позволяет использовать его для работы, учебы, рисования и просмотра контента.

Новинка получила 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 320 нит. Экран распознает до 10 одновременных касаний. Также предусмотрена поддержка стилуса MPP 2.0 с распознаванием 4096 уровней нажатия и наклона.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra со встроенными CPU, GPU и NPU. Совокупная мощность вычислений для задач искусственного интеллекта достигает 30 TOPS. Ноутбук оснащен оперативной памятью LPDDR5X и двумя слотами M.2 для SSD. Емкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч.

В оснащение входят семь портов, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra и клавиатура с подсветкой. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Megabook T15 360 Pro также поддерживает технологию OneLeap для обмена файлами и совместной работы со смартфонами и планшетами Tecno. Рекомендованная цена ноутбука начинается от 118 тысяч рублей.