Компания Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Neon, предназначенную для решения сложных задач программирования, аналитики и выполнения многоэтапных операций. По данным компании, она работает в три раза быстрее флагманской Gemini 4 Carbon, а затраты на выполнение задач оказываются на 60% ниже.

Несмотря на более высокую скорость, Neon уступает Carbon по стоимости отдельных токенов. Через API миллион входных токенов обойдётся в $3, выходных — в $15. Для сравнения, текущие промоценники Carbon составляют $2 и $10 соответственно. Скидка на флагманскую модель действует до 30 ноября.

В тесте Artificial Analysis Intelligence Index Gemini 4 Neon набрала 61 балл, а в CursorBench 4.1 — 65,4%. Google также приводит результаты внутренних испытаний, в которых новинка обошла Carbon по отдельным показателям. Однако независимая оценка её возможностей пока отсутствует.

Gemini 4 Neon уже доступна подписчикам Google AI Pro и Ultra в приложении Gemini. Разработчики могут обращаться к ней через платный API, также модель интегрирована в Google Antigravity и корпоративные сервисы компании.