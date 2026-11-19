OLED без вырезов, 185 Гц и батарея на 8400 мА·ч: игровой RedMagic 12 Pro вышел на мировой рынок

Бренд RedMagic объявил о начале глобальных продаж игрового смартфона RedMagic 12 Pro. Устройство, представленное ранее в Китае, вышло на международный рынок с теми же основными характеристиками. Одним из отличий стала поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт вместо 120 Вт в китайской версии.

Смартфон получил 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K (2688 х 1216 пикселей) и частотой обновления 185 Гц. За производительность отвечает 2-нм SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850 и дополнительным сопроцессором Red Core R5. Объём оперативной памяти LPDDR5T составляет 12 или 16 ГБ, накопителя UFS 4.1 — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера включает два модуля разрешением 50 Мп, один из которых оснащён оптической стабилизацией. Фронтальная камера на 16 Мп размещена под экраном и незаметна в неактивном состоянии. За охлаждение отвечают воздушная и жидкостная системы.

Ёмкость аккумулятора составляет 8400 мА·ч. Поддерживаются проводная и беспроводная зарядки мощностью до 80 Вт. Смартфон работает под управлением Android 17 с оболочкой RedMagic OS 12, оснащён стереодинамиками и защищён от воды (IP68/IP69).

Стоимость версии с 12/256 ГБ составляет $900 на большинстве международных рынков, с 16/512 ГБ — $1000, а топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — $1200. В Европе цены начинаются от €900.