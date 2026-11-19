Tesla планирует построить крупный завод по производству поликремния сверхвысокой чистоты в округе Нуэсес, штат Техас.

Согласно новой заявке компании, инвестиции в проект в период с 2027 по 2030 год превысят $3,1 млрд. Предприятие станет частью вертикально интегрированной производственной цепочки Tesla в США и будет выпускать сырьё для изготовления высокоэффективных солнечных элементов.

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На заводе планируют производить поликремний из сверхчистого трихлорсилана. Этот материал используется при изготовлении фотоэлектрических элементов, в том числе высокоэффективных элементов типа N. Tesla рассчитывает таким образом расширить американские производственные мощности в отрасли, где значительная часть поликремния сегодня выпускается за пределами США. Строительство предприятия должно начаться в 2027 году и продлиться около четырёх лет, а коммерческую эксплуатацию планируется запустить в 2030 году.

К 2032 году завод должен обеспечить 515 постоянных рабочих мест. Во время строительства проект также будет ежегодно поддерживать создание примерно 1770 рабочих мест в Техасе. По оценке Tesla, совокупный экономический эффект от предприятия для штата до 2065 года достигнет $63,5 млрд.