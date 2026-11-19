Motorola раскрыла основные характеристики смартфона Edge 70 Neo, официальная презентация которого состоится 24 ноября.

Новинка получит 6,8-дюймовый дисплей Extreme AMOLED Super HD с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 кд/м². Экран будет защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony Lytia 710.

В основе устройства лежит однокристальная система Snapdragon 7s Gen 3, дополненная оперативной памятью объёмом до 8 ГБ. Одной из главных особенностей станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, обеспечивающий, по заявлению производителя, до 53 часов работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, а также обратная проводная зарядка мощностью 7,5 Вт.

Motorola также показала четыре варианта оформления корпуса: Pantone Mountain View, Pantone Grey Lilac, Pantone Milky Blue и Pantone Sage. Первые два получили отделку, имитирующую шёлк и ацетат, а последние два — текстуру кожи. Смартфон также имеет защиту от пыли и воды по IP64.