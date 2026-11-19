В Южной Корее скончался 32-летний Ли Джин-у, получивший высший балл на вступительном экзамене для поступления в юридическую школу.

Его смерть наступила после того, как он оказался в центре скандала вокруг предполагаемого использования искусственного интеллекта для списывания. Высокий результат мужчины вызвал подозрения пользователей сети, которые начали сомневаться в его самостоятельности при выполнении экзаменационных заданий.

На фоне растущих обвинений Ли Джин-у заявил, что проведёт прямую трансляцию на YouTube и ответит на вопросы по корейскому языку, чтобы продемонстрировать свои знания и опровергнуть подозрения.

Однако в назначенное время он так и не появился в эфире, а его телефон оказался выключен. Позже полиция обнаружила мужчину в мотеле в Сеуле. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. На месте также нашли записку, в которой говорилось о физическом и моральном истощении.

После смерти подозреваемого уголовное расследование по делу о возможном использовании ИИ для мошенничества будет прекращено в соответствии с южнокорейским законодательством.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом сама история стала частью более широкой дискуссии о применении искусственного интеллекта на экзаменах. Ранее в стране выявили другие случаи использования ИИ для списывания, в том числе на экзамене для налоговых консультантов. В ответ образовательные власти усилили ограничения, запретив проносить в экзаменационные аудитории ИИ-очки и другие интеллектуальные устройства.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ-мён объявил о введении вознаграждения в размере не менее 100 млн вон (около $75 000) за информацию о случаях мошенничества на экзаменах с использованием ИИ.