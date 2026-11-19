NASA принимает его несущий сигнал, но с 14 ноября не получает телеметрию и данные научных приборов. Диагностика может занять недели

«Вояджер-1» достиг расстояния в один световой день от Земли, но перестал передавать научные данные ⁠ 1

18 ноября «Вояджер-1» достиг расстояния в одни световые сутки от Земли — 25,9 млрд км. Радиосигналу требуется 24 часа, чтобы преодолеть этот путь. Однако исторический рубеж совпал с неполадкой: с 14 ноября аппарат перестал передавать научные и инженерные данные.

Наземная антенна Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) в Канберре принимает несущий сигнал зонда, но без содержащихся в нём данных. Это подтверждает, что передатчик работает, а система управления ориентацией удерживает антенну направленной на Землю. Инженеры предполагают, что проблема может быть связана с бортовым компьютером, который собирает информацию от подсистем и научных приборов и подготавливает её к передаче.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

19 ноября команда миссии рассчитывает подтвердить достижение рубежа по принятому несущему сигналу и расчётам траектории. При этом выяснение причины неисправности может занять недели или даже больше: радиосигнал идёт до аппарата около суток и ещё столько же возвращается на Землю, поэтому каждый цикл проверки требует значительного времени.

Похожая ситуация уже возникала в 2023 году: тогда наземные станции также принимали несущий сигнал без полезных данных. Причиной оказалась неисправность одного из бортовых компьютеров. Сейчас инженеры используют опыт устранения той проблемы и проверяют, связана ли нынешняя неполадка с кратковременной потерей всей связи в октябре. Тогда «Вояджер-1» не выходил на связь около 48 часов, после чего самостоятельно возобновил передачу.

Запущенный в 1977 году аппарат продолжает работать на расстоянии, где даже обычная диагностика превращается в многодневный процесс. NASA намерено поддерживать миссию как можно дольше, но её продолжительность ограничена ресурсом стареющих систем и неизбежными техническими отказами.