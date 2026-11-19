Xiaomi выпустила новую электрическую зубную щётку Mijia Electric Toothbrush 2. Устройство получило обновлённый мотор, систему распознавания непрочищенных участков и аккумулятор, которого, по заявлению производителя, хватает на несколько месяцев работы. Рекомендованная цена составляет 199 юаней ($30), стартовая — 175 юаней ($26).

В основе щётки лежит мотор, который заставляет насадку совершать размашистые движения с вибрацией. Такая механика имитирует траекторию чистки по методу Басса. Частота достигает примерно 24 тысячи колебаний в минуту. По сравнению с предыдущим поколением производительность двигателя была увеличена.

Одна из главных особенностей новинки — система контроля четырёх зон чистки. Встроенный трёхосевой датчик отслеживает движения щётки, а световое кольцо на корпусе показывает, какие участки уже обработаны. Белый свет обозначает очищенные зоны, оранжевый — пропущенные или недостаточно хорошо очищенные. Каждые 30 секунд щётка напоминает о необходимости перейти к следующему участку.

В комплект входит двойная насадка с разными зонами воздействия. Её щетинки имеют форму алмаза и расположены так, чтобы лучше очищать межзубные промежутки и область вдоль линии дёсен. Диаметр кончиков составляет всего 0,02 мм. Нижняя часть насадки покрыта мягкой пищевой резиной.

Корпус стал компактнее: общая длина составляет 236 мм — примерно на 15 мм меньше, чем у предыдущей щетки. Покупателям предложены четыре расцветки: белая, розовая, зелёная и голубая. Предусмотрены три режима работы — деликатный для чувствительных дёсен, стандартный для ежедневной чистки и отбеливающий для удаления поверхностных пятен. Щётка также запоминает выбранный режим и плавно увеличивает интенсивность в первые три секунды после включения.

Заявленная автономность — 100 дней в режиме чистки при использовании дважды в день по две минуты. Зарядка через USB Type-C занимает около шести часов. Корпус защищён от воды (IPX8), поэтому устройство можно промывать под струёй воды. Предусмотрена и система обнаружения влаги в зарядном разъёме, которая предупреждает о небезопасном подключении.