Китайский подключаемый гибридный внедорожник BYD Denza B5 протащил пассажирский Boeing 747 массой 180 тонн по испытательному полигону в Великобритании.

Особенность демонстрации заключалась в том, что автомобиль двигался только на двух левых колёсах. Таким образом BYD повторила известный эксперимент Volkswagen Touareg, который ранее буксировал самолёт, но добавила к испытанию необычное усложнение.

В первой попытке Denza B5 тянул самолёт на трёх колёсах, получив дополнительно 2000 кг балласта. Во второй инженеры сняли два правых колеса и увеличили балласт до 4500 кг. После трёх попыток внедорожник сумел протащить Boeing 747 на расстояние 1600 метров. По данным BYD, использовалась серийная, не модифицированная версия машины. Она оснащена гидравлической подвеской DiSus-P, позволяющей изменять дорожный просвет на 140 мм и выдерживать нагрузку до 9 тонн.

Силовая установка DM-O включает 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 135 кВт (181 л. с.) и два электромотора на 200 и 285 кВт. Их суммарная отдача ограничена 400 кВт (536 л. с.) и 760 Нм. Кузов на 96% выполнен из высокопрочной стали и использует конструкцию cell-to-chassis. При этом передняя и задняя оси не имеют механической связи, поэтому передавать тягу между ними автомобиль не может.