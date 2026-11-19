Motorola начала распространять стабильную версию Android 17 для складного смартфона Razr Fold. Устройство, являющееся одним из самых дорогих в линейке производителя, оказалось среди последних моделей компании, получивших новую операционную систему. Прошивка имеет номер A171WB.27-36-2, а её загрузка требует 4,15 ГБ.

Android 17 приносит обновлённый интерфейс, более гибкую систему уведомлений и улучшенные возможности многозадачности. Пользователи смогут быстрее переключаться между приложениями и одновременно держать под рукой больше программ. Также заявлены дополнительные средства защиты и новые настройки безопасности. Кроме того, обновление устраняет ошибку, из-за которой возникали проблемы с адаптацией Telegram и некоторых других приложений к экрану смартфона.

Пока прошивка доступна пользователям Razr Fold в Европе, в частности в Венгрии и Испании. Речь идёт о стабильной версии для устройств, не участвовавших в программе бета-тестирования.