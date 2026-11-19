Российские геймеры заметно активизировались в день начала предзагрузки Grand Theft Auto VI. По данным аналитиков «МегаФона», 10 ноября 2026 года объём трафика через соединения оператора с серверами популярных контент-провайдеров увеличился на 58% относительно среднего показателя за октябрь и на 44% по сравнению с предыдущим днём.

Возможность заранее скачать игровые файлы получили пользователи, оформившие предзаказ. Повышенный интерес сохранился и 11 ноября: трафик достиг максимума за последние два месяца, превысив показатель первого дня предзагрузки ещё на 1,4%. За неделю с 10 по 16 ноября объём передачи данных оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней.

Анализ аудитории сайта Rockstar Games показал, что 85% его посетителей в период с 1 по 16 ноября составляли мужчины. Самой многочисленной оказалась возрастная группа 35–44 года (41%), на пользователей 25–34 года пришлось 33%. Таким образом, почти три четверти аудитории находились в возрасте от 25 до 44 лет.

Всплески интереса к игре фиксировались и раньше. После выхода второго трейлера в мае 2025 года мобильный трафик на сайте Rockstar Games на следующий день вырос в 5,6 раза относительно обычного уровня. В августе 2026 года публикация расширенной презентации геймплея увеличила посещаемость сайта на 43% за сутки, а выход финального трейлера в октябре сопровождался ростом трафика на 31% год к году к аналогичному дню предыдущей недели.