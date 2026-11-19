Tesla выпустит шестиместную Model Y без руля и педалей
Илон Маск рассказал о новой версии электромобиля, рассчитанной на автономные поездки
Генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл новые планы компании во время видеоконференции на саммите New York Times DealBook.
По его словам, Tesla намерена выпустить версию Model Y без руля и педалей. Автомобиль сможет перевозить от шести до семи пассажиров и будет ориентирован прежде всего на семьи и групповые поездки.
Model Y остаётся самой продаваемой моделью Tesla. Сейчас электромобиль предлагается с комплексом систем помощи водителю FSD, однако даже при его использовании водитель должен следить за дорогой и сохранять готовность взять управление на себя. Новая версия предполагает совершенно другой подход: автомобиль будет полностью полагаться на систему автономного вождения, самостоятельно выполняя все операции по управлению.
У Tesla уже есть похожий проект — двухместный Cybercab, созданный специально для сервиса беспилотных перевозок Robotaxi. У него также отсутствуют руль и педали, однако эксплуатация пока ограничена небольшим количеством городов.
Ранее Маск объяснял выбор двухместной компоновки тем, что примерно в 90% автомобильных поездок участвуют один или два человека. Новая Model Y без органов управления должна дополнить Cybercab и предложить более вместительный вариант для семей и пассажиров, путешествующих вместе.