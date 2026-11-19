Генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл новые планы компании во время видеоконференции на саммите New York Times DealBook.

По его словам, Tesla намерена выпустить версию Model Y без руля и педалей. Автомобиль сможет перевозить от шести до семи пассажиров и будет ориентирован прежде всего на семьи и групповые поездки.

Model Y остаётся самой продаваемой моделью Tesla. Сейчас электромобиль предлагается с комплексом систем помощи водителю FSD, однако даже при его использовании водитель должен следить за дорогой и сохранять готовность взять управление на себя. Новая версия предполагает совершенно другой подход: автомобиль будет полностью полагаться на систему автономного вождения, самостоятельно выполняя все операции по управлению.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

У Tesla уже есть похожий проект — двухместный Cybercab, созданный специально для сервиса беспилотных перевозок Robotaxi. У него также отсутствуют руль и педали, однако эксплуатация пока ограничена небольшим количеством городов.

Ранее Маск объяснял выбор двухместной компоновки тем, что примерно в 90% автомобильных поездок участвуют один или два человека. Новая Model Y без органов управления должна дополнить Cybercab и предложить более вместительный вариант для семей и пассажиров, путешествующих вместе.