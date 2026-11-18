АвтоВАЗ приступил к отправке товарных экземпляров Lada Azimut в дилерские центры. Фотографии автомобилей на автовозах появились в сети: машины перевозят вместе с привычными «Грантами» — изображения опубликовал RCI News.

Серийное производство модели официально запустили ещё в конце сентября, однако к дилерам первые товарные экземпляры отправились только сейчас.

Ранее сообщалось, что старт продаж Lada Azimut назначен на 1 декабря. Некоторые дилеры уже начали принимать предварительные заказы, в том числе с возвратным депозитом в размере 5 тыс. рублей.

Поначалу кроссовер будет предлагаться с 1,8-литровым мотором мощностью 132 л.с. и вариатором, а более доступные варианты — с 1,6-литровым 160-сильным мотором и механической коробкой передач. А на фото уже засветился Azimut Turbo, который получит 1,5-литровый турбомотор и классический «автомат». Но такой вариант появится в продаже только в 2027 году.

Старт продаж «Лады Азимут» намечен на начало декабря. Об этом ранее сообщали представители АвтоВАЗа, но точную дату выхода кроссовера на рынок компания пока не назвала.