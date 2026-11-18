Озёрные экосистемы на разных континентах становятся всё более синхронными: их состояние всё меньше определяется местными условиями и всё сильнее меняется под влиянием общих глобальных факторов. К такому выводу пришла международная научная группа из Нанкинского института географии и лимнологии Китайской академии наук.

Учёные объединили спутниковые наблюдения за концентрацией хлорофилла и прозрачностью воды 2000 озёр за 2000–2025 годы с данными донных отложений 119 водоёмов, охватывающими около столетия. Концентрация хлорофилла служит показателем биомассы фитопланктона, а прозрачность воды позволяет оценивать изменения её экологического состояния. Все три независимых набора данных показали усиление синхронности. В частности, средняя корреляция колебаний биомассы фитопланктона между озёрами выросла с 0,04 до 0,1, а показателя прозрачности воды — с 0,01 до 0,15.

Данные донных отложений позволили установить, что это относительно недавнее изменение. До 1980-х годов синхронность озёр оставалась низкой: локальные особенности водосборных бассейнов, поступление питательных веществ и другие региональные факторы обеспечивали различия в динамике отдельных экосистем. После 2000 года показатель синхронности резко вырос, достигнув значений, которые не наблюдались в предшествующий период. Одновременно сократилась модульность экологической сети — степень, в которой водоёмы образуют отдельные группы с похожей динамикой внутри каждой группы.

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Авторы связывают происходящее с усилением общих климатических и социально-экономических воздействий. Среди возможных факторов — учащение экстремальных волн жары, изменения осадков, сельскохозяйственная деятельность, урбанизация, поступление азота и фосфора в водоёмы, распространение инвазивных видов. При этом учёные подчёркивают: статистическое совпадение изменений климата, экономических показателей и состояния озёр само по себе не доказывает конкретные причинно-следственные механизмы.

Раньше географически разобщённые озёра реагировали на нарушения преимущественно независимо друг от друга. Такая пространственная несинхронность работала как природный буфер: локальное ухудшение состояния одного водоёма не обязательно сопровождалось аналогичными изменениями в других. Теперь, по мере усиления синхронности, этот механизм ослабевает. Учёные предполагают, что согласованные изменения биомассы фитопланктона и прозрачности воды могут сопровождаться более одновременными изменениями углеродного и питательного обмена, а также условий для биоразнообразия. В частности, синхронные цветения водорослей или эпизоды недостатка кислорода способны затрагивать водоёмы на больших территориях одновременно. Однако непосредственно глобальные выбросы парниковых газов или пересечение экологических порогов эта работа не измеряла.

В качестве одного из способов учитывать новые закономерности авторы предлагают выделять «стратегические планетарные озёрные территории» ("Strategic Planetary Lake Areas", SPLAs) — регионы, где особенно важно сохранять местные экологические особенности водоёмов. Для этого предлагается отслеживать синхронность и структуру связей между озёрами, а не рассматривать каждый водоём исключительно как отдельный объект охраны. Результаты показывают, что изменения пресноводных экосистем важно оценивать не только на уровне отдельных озёр и регионов, но и в масштабе их глобальной сети.