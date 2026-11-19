Samsung выпустила открытую бета-версию One UI 9.5 для смартфонов серии Galaxy S26 и опубликовала подробный список изменений. В числе главных нововведений — встроенная возможность блокировки запуска отдельных приложений, дополнительные настройки экрана блокировки, обновлённая камера и расширенные возможности Samsung DeX.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Одним из наиболее заметных изменений стала функция App Lock. Она позволяет защитить отдельные приложения с помощью биометрии, PIN-кода, графического ключа или пароля. При этом система скрывает содержимое уведомлений и виджеты заблокированных программ, даже если посторонний получил доступ к разблокированному смартфону. На Galaxy S26 Ultra также появилась возможность автоматически включать режим Privacy Display для защищённых функций и конфиденциального содержимого.

Изменения затронули и биометрическую защиту. Теперь распознавание лица и сканер отпечатков пальцев могут работать одновременно, если оба способа зарегистрированы и поддерживаются конкретной функцией. Samsung также переработала интерфейс настройки биометрии. В камере упростили расположение основных элементов управления и масштабирования, а режимы Pro и Pro Video получили дополнительные возможности: создание собственных кнопок и пресетов, отображение фокусного расстояния и более точную настройку ручных параметров.

Экран блокировки стал гибче в настройке. Для обоев появился эффект глубины: при наклоне устройства отдельные элементы изображения смещаются на разное расстояние, создавая объём. Пользователь также сможет выбирать, как долго на экране отображаются часы с секундами: от 10 секунд до 10 минут. В панели Now Bar добавили анимации для большего количества спортивных событий.

Серьёзные улучшения получила и экосистема Samsung. В приложении «Мои файлы» теперь можно открывать документы DOCX и презентации PPTX без установки Microsoft Office или других офисных программ. В Samsung DeX оптимизировали разворачивание окон на весь экран и добавили новые варианты размещения приложений: теперь их можно закреплять в любом из четырёх углов и одновременно располагать на экране два, три или четыре окна.

Samsung Health теперь дает персональные рекомендации по сну всего после трёх дней сбора данных за последние две недели. Также появилась возможность фотографировать еду и автоматически получать сведения о составе, питательной ценности и примерной калорийности блюда. Правда, на начальном этапе эта функция доступна только в США. При этом отслеживание приёма лекарств, ранее ограниченное отдельными рынками, станет доступно пользователям по всему миру. Кроме того, приложение получило заметки для отслеживания эмоционального состояния и возможность менять порядок информационных карточек.

Среди остальных изменений — плавающие кнопки быстрого доступа к функциям специальных возможностей, управление громкостью слуховых аппаратов через панель уведомлений и возможность скачивать старые версии фирменной мелодии Over the Horizon. При этом Samsung уберёт из Now Brief функции Audio Brief и Moments.

Пока публичная бета-версия One UI 9.5 доступна только для линейки Galaxy S26. Релиз финальной версии прошивки ожидается с устройствами серии Galaxy S27 в начале 2027 года.