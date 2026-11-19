Интересно, что аналогичный баг нашли в видеодрайверах AMD, но «красные» уже выпустили обновление

Драйверы Nvidia GeForce могут «убить» SSD — они записывают на накопитель до 30 ГБ данных в час, даже если ПК простаивает ⁠ 2

Пользователи видеокарт Nvidia GeForce сообщают о проблеме с драйверами: они активно записывают данные на SSD даже тогда, когда пользователь ничего не делает. Объём данных может достигать 30 ГБ в час.

Предполагаемым источником проблемы стал процесс NVDisplay.Container.exe, связанный со службой Nvidia Display Container LS. Она необходима для работы панели управления Nvidia и приложения Nvidia App. По наблюдениям пользователей, процесс постоянно перезаписывает файл журнала nvlog.nvlgstg вместо обычного добавления новых записей.

Первые жалобы появились после выхода драйвера GeForce 621.14 от 4 ноября. Один из пользователей зафиксировал около 515 МБ записей за пять минут простоя компьютера. Это соответствует примерно 3 ГБ в час. Другой пользователь сообщил, что с более свежим драйвером 621.24, выпущенным 12 ноября, объём записей достигал примерно 30 ГБ в час.

Такая активность ускоряет износ SSD. Например, накопитель ёмкостью 1 ТБ может иметь заявленный ресурс около 600 ТБ записанных данных. При постоянной работе компьютера измеренная нагрузка в 3 ГБ в час теоретически способна добавить около 28 ТБ записей за год. При нагрузке в 30 ГБ в час и восьми часах работы ежедневно этот показатель может приблизиться к 88 ТБ. Впрочем, это расчётные оценки.

Некоторым пользователям помог откат на драйвер 621.01. Также сообщается, что временно снизить активность записи удаётся после остановки службы Nvidia Display Container LS и удаления проблемного файла журнала. Однако после перезапуска службы файл может снова начать увеличиваться. Отключать службу постоянно не рекомендуется: без неё перестанут нормально работать панель управления Nvidia и другие приложения.

На момент публикации Nvidia не признала наличие проблемы и не выпустила исправление. В списке известных проблем драйвера 621.24 этот баг также не упоминается. Примечательно, что похожую неисправность недавно обнаружили и в драйверах AMD Radeon: компания уже выпустила исправление для своих видеокарт.