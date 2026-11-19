ИИ больше не эксклюзив смартфонов с большим объемом памяти: Google адаптировала Gemini для устройств с 2 ГБ ОЗУ

Google адаптировала приложение Gemini для устройств на базе Android Go. Теперь персональный ИИ-ассистент компании сможет работать даже на недорогих смартфонах с небольшим объёмом оперативной памяти. В мексиканском анонсе Google подтвердила поддержку устройств с 2 ГБ ОЗУ.

По словам компании, для этого пришлось переработать архитектуру приложения. Благодаря оптимизации основные функции Gemini должны работать плавно даже на маломощных устройствах. Таким образом Google рассчитывает сделать своего ИИ-ассистента доступным для сотен миллионов новых пользователей.

Адаптация не ограничивается обычным текстовым чатом. На совместимых смартфонах доступны голосовое общение через Gemini Live, анализ изображения с помощью камеры и генерация картинок. Например, пользователь может создавать изображения с помощью Nano Banana.

Скачать приложение можно через Google Play. На некоторых поддерживаемых устройствах Gemini также запускается долгим нажатием кнопки питания. Кроме того, Google сообщила, что в будущем ассистент будет предустанавливаться на смартфоны партнёров компании, в том числе Tecno.